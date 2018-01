MADRID – Il 5 gennaio di ogni anno, a Madrid si tiene la parata dei tre Re Magi. L’edizione di quest’anno però, fa infuriare i tradizionalisti che si sentono oltraggiati dalla presenta della drag queen “La Prohibida”. L’Epifania è infatti una festa molto sentita in Spagna, in questo giorno, tradizionalmente i bambini ricevono i regali di Natale. In attesa dell’evento, nel distretto di Puente de Vallecas, la sera del 5 gennaio viene organizzata ogni anno la parata dei tre Re Magi.

L’edizione del 2018 ha suscitato scandalo per la presenza de”La Prohibida” e non solo, scrive il Corriere: a far discutere anche il fatto che gli altri due Re Magi saranno interpretati da due donne, esattamente dall’attrice e ballerina di cabaret Roma Calderón e dall’artista hip hop Dnoé Lamiss.

L’amministrazione di sinistra guidata dalla sindaca Manuela Carmena si difende dalle accuse, dichiarando che si tratta di “un altro esempio della diversità di Madrid”che “aiuta ad aumentare la visibilità della comunità Lgbt”. A dirlo è stata Carla Antonelli, membro del Parlamento regionale per il partito socialista.