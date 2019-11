ALESSANDRIA – Pioggia e neve continuano a cadere in provincia di Alessandria soprattutto nelle zone appenniniche, al confine con la Liguria, e fino a bassa quota sulle valli Erro e Bormida. La protezione civile segnala allagamenti anche nell’Alto Monferrato. Le scuole sono chiuse in 36 Comuni.

In provincia gli accumuli di pioggia superano localmente i 90 millimetri e stanno ingrossando i principali corsi d’acqua.

Sorvegliati speciali Orba, Bormida, Lemme e Curone che si avvicinano minacciosi al livello di guardia. A Spinetta Marengo, una frazione di Alessandria, è esondato invece il Rio Calvenza. La località era stata recentemente alluvionata dal maltempo che aveva colpito la zona alcuni giorni fa.

Ad Alessandria le lezioni sono state sospese nella scuola media del sobborgo di Spinetta Marengo. A Bosco Marengo i vigili del fuoco sono intervenuti per un’automobile bloccata in un sottopasso: al loro arrivo, nella vettura non c’era nessuno.

Liguria, nuova allerta meteo

E il maltempo colpisce pesantemente anche la vicina Liguria: l’allerta è arancione per pioggia (media gravità) al centro e in parte del ponente, gialla (più bassa) nel resto del ponente e nel levante. Per la neve, allerta arancione nell’entroterra savonese. Le allerta sono scattate dalle 18 di lunedì 18 novembre e cesseranno nel pomeriggio di oggi con orari variabili a secondo delle aree.

A causa dell’allerta meteo che prevede vento di burrasca forte per oggi, il Comune di Genova ha deciso di vietare il transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”. Chiusi anche giardini e parchi storici comunali e tutti i cimiteri.

Fonte: Ansa, 3bMeteo