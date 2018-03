Maltempo, neve a Potenza, in Campania, Molise e Sardegna

ROMA – La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia produce i suoi effetti con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Sono attese invece nevicate al di sopra dei 200 metri sulla Romagna, al di sopra dei 400-600 metri su Marche, Umbria, Lazio orientale, Abruzzo e Molise, in graduale calo fino ai 200 metri sulle Marche. Sempre in serata, infine, sono previsti venti di burrasca su Sicilia, Campania, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Nevica abbondantemente nel Vallo di Diano, Alburni e Tanagro, a sud di Salerno ed anche in provincia di Avellino e in Irpinia. Nella maggior parte dei comuni le scuole sono rimaste chiuse a seguito di specifiche ordinanze sindacali. La circolazione veicolare procede a rilento soprattutto nei centri montani. Disagi si registrano per gli automobilisti a Caggiano sulla ex Strada Statale 19 ter e sulla la Strada Provinciale 344 Isca-Pantanelle che collega la zona del Tanagro con il Potentino. Anche nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana la circolazione è a rischio. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo gli agenti della Polizia stradale del COA (Centro Operativo Autostrada) di Sala Consilina monitorano costantemente la circolazione veicolare: il transito è consentito ai soli veicoli dotati di catene.

Intensa nevicata su Potenza (in fondo all’articolo le foto Ansa). Disagi segnalati sulle principali strade della Basilicata – Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono segnalati disagi sulle principali strade di tutta la Basilicata.

Primavera con la neve e temperature rigide anche in Sardegna. I fiocchi caduti durante la notte hanno imbiancato le strade nel Nuorese e sulla Ss 389, Nuoro-Lanusei, da Fonni al passo Correboi, si transita solo con i dispositivi antineve montati. Stessa situazione all’altezza dell’altopiano di Campeda sulla statale 131 “Carlo Felice” che collega Cagliari a Sassari. In entrambe le arterie stradali sono in azione gli spazzaneve. Disagi anche sulla provinciale 7 Fonni-Desulo all’altezza di Donnortei-Bruncuspina. Anche qui, dove continua a nevicare e le temperature sono sotto lo zero, si transita solo con i dispositivi antineve. La polizia stradale di Nuoro raccomanda la massima prudenza

La neve è ancora protagonista in Molise, sull’Amiata, nel bergamasco, nelle Marche e in Abruzzo.

Meteo nelle prossime ore: bassa pressione, poi nuova perturbazione.

Sull’Italia sarà presente una profonda circolazione di bassa pressione, con minimo sul mare Ionio, che continuerà a richiamare aria fredda sul nostro Paese. Le regioni più colpite dal maltempo saranno quelle del Sud, mentre al Centro Nord le condizioni tenderanno a migliorare. Venerdì la circolazione ciclonica si indebolirà e si attenuerà anche l’afflusso di aria fredda, poi, nel corso del fine settimana, il Mediterraneo centrale verrà raggiunto da una nuova perturbazione. Sabato pioverà soprattutto sulla Sardegna meridionale e, dalla sera, anche in Sicilia, mentre domenica il maltempo dovrebbe interessare la Sicilia, gran parte del Sud ed estendersi verso le regioni centrali adriatiche.