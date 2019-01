SIENA – Nevica dalle 7 di oggi, giovedì 31 gennaio, sulla città di Siena. Dopo le abbondanti nevicate della giornata di mercoledì 30 che hanno creato diversi disagi alla viabilità cittadina, i mezzi spazzaneve e spargisale del Comune, fin dalle prime ore dell’alba, sono al lavoro per sgomberare le strade da neve e dal ghiaccio che si è formato nel corso della notte con le temperature scese in picchiata.

Al momento non si registrano particolari situazioni di disagio pur rimanendo alta l’allerta meteo. Il Comune raccomanda di mettersi comunque in viaggio solo se necessario e solo con catene montate o pneumatici invernali. Per tutti gli altri mezzi non muniti di dotazioni, secondo quanto previsto da un’ordinanza della polizia municipale, è fatto divieto di circolazione.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per tutta la giornata. Risolti, al momento, i disagi sull’Autopalio Siena-Firenze, all’altezza della circonvallazione della città e sulla ss 223 Siena Grosseto dal bivio di orgia a Casal di Pari. Rimane in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate emesso dalla prefettura di Siena. Fiocchi di neve stanno cadendo dalle prime ore dell’alba anche in Valdichiana, Val d’Orcia, Amiata. Per quanto riguarda l’emergenza neve i vigili del fuoco di Siena hanno effettuato 32 interventi a partire dalla giornata di ieri tra sgombero di strade, rimozione di piante e rami, incidenti stradali e soccorso a persone in difficoltà.

Neve anche in Emilia-Romagna, su diverse città della Toscana e nell’alto Lazio. Qualche disagio all’aeroporto Marconi di Bologna per 15 voli che sono stati dirottati su altri scali o cancellati nella notte. Per il maltempo che ha colpito anche la Toscana, è stato invece fatto atterrare a Bologna un volo proveniente da Doha e diretto a Pisa.

Al momento la situazione in aeroporto è regolare con ritardi per i voli in partenza a causa delle necessarie operazioni di schiacciamento e per il trattamento ‘de-icing’ per gli aeromobili. Quanto alle strade del Bolognese, mezzi spargisale e spazzaneve sono stati impegnati per diverse ore per vie e strade principali, liberati anche gli ingressi di scuole e scuole materne. Al momento si verifica qualche rallentamento della circolazione per la presenza di ghiaccio. Treni regolari alla Stazione Centrale di Bologna.

Sta nevicando anche a Firenze e sulle colline intorno alla città. Fiocchi anche a bassa quota questa mattina a Empoli (Firenze) e nei comuni limitrofi. Nell’empolese, al momento, la situazione risulta sotto controllo e non si segnalano criticità, con le scuole che sono aperte. Neve, fino alle nove circa, anche a Greve in Chianti, Barberino Tavernelle e San Casciano.

A Greve il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole. Imbiancati leggermente anche i tetti e i campi di Arezzo dove la neve ha continuato a cadere nelle prime ore del mattino seppur mista a tratti ad acqua. Nessun disagio per la circolazione. Neve sui passi tutti transitabili con catene mentre tre comuni del Valdarno hanno chiuso le scuole, si tratta di Pergine Laterina, Cavriglia e Castelfranco Pian di Sco dove la neve è caduta copiosa.

In seguito all’abbassamento delle temperature, Angelo Bassi, consigliere delegato alla Protezione civile della Città metropolitana di Firenze raccomanda “massima cautela alla guida sulle strade del territorio della città metropolitana dove si registrano diffuse ed estese formazioni di ghiaccio”.

Personale della Protezione civile e della viabilità metropolitane sono al lavoro dalle cinque sulle strade di competenza. Codice ghiaccio giallo fino alle 23.59 di oggi, giovedì 31 gennaio. Intensa nevicata anche a Viterbo nella notte: in città le scuole restano chiuse.

Nelle foto che seguono, la neve a Siena, Firenze e Lucca:

