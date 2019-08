ROMA – Estate variabile con sole e pioggia che si alternano di continuo. Sull’Alto Adige, nella giornata di oggi, martedì 6 agosto, un violento temporale con grandine ha causato diversi danni. Sono stati sdradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti sono stati scoperchiati. In particolare in via Visitazione a Bolzano è crollato un antico cedro del libano che si è accasciato sul condominio antistante.

Tante le cantine e le strade allagate. I vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano sono in azione insieme con i corpi volontari dei vigili del fuoco. Si temono gravi danni alle colture.

Torna il maltempo al nord: piogge anche intense

Nella giornata odierna, una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 6 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti ed in atto è stata valutata per le giornate di oggi e domani, mercoledì 7 agosto, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla, per la giornata di domani, su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e sull’intero territorio di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Allerta gialla in Piemonte

L’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato un’allerta gialla per le prossime 48 ore su zone a Nord del Po in Piemonte per temporali localizzati ma intensi. Possibili anche forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi. Già nel pomeriggio di martedì sono attesi i primi segnali di cedimento dell’alta pressione, con la formazione di rovesci e locali temporali sui settori alpini occidentali e settentrionali con occasionali sconfinamenti alla pedemontana tra Torinese e Verbano. La giornata di mercoledì inizierà all’insegna della variabilità, con rovesci e temporali in formazione dal primo pomeriggio sulle Alpi in successivo trasferimento alle alte pianure del Piemonte. Possibili fenomeni localmente intensi. In calo le temperature, che torneranno a salire nel wwekend per la rimonta dell’anticiclone africano.

Veneto, rischio forti temporali

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale, per la possibilità di forti temporali. Le prescrizioni sono valide fino alle ore 08:00 di giovedì 8 agosto. Le previsioni meteo dell’Arpav indicano per oggi e domani tempo a tratti instabile con rovesci e temporali, più probabili sulle zone montane e pedemontane e più frequenti domani. Saranno possibili forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate, oggi per lo più sulle zone montane e pedemontane, domani anche su alcune zone della pianura, specie centro-settentrionale.

Fonte: Ansa