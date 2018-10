LONDRA – Apre una confezione di pannolini Pampers e trova un ago nella fodera. E’ successo a Kayleigh Smith, una donna di 30 anni che vive nel Regno Unito. La donna ha raccontato la sua disavventura con un lungo post su Facebook, spiegando di essersi accorta di quell’oggetto pericoloso proprio mentre si apprestava a cambiare il pannolino al suo Freddie.

“Sapevo che qualcosa lo infastidiva così ho dato un’occhiata”, ha scritto la donna aggiungendo di aver scoperto l’ago passando una mano all’interno del pannolino per verificare l’assenza di oggetti come etichette che potessero graffiare il bambino. A quel punto ha sentito che c’era un ago che aveva graffiato sulla coscia e sul sedere il suo bambino.

La mamma sconvolta ha raccontato: “Non posso credere a quello che è appena successo”. L’oggetto avrebbe potuto infatti ferite in modo più grave suo figlio.

Dopo la diffusione del post, la Pampers ha contattato la donna e garantito controlli. L’azienda ha anche chiesto alla signora Smith di consegnare il pannolino per permettere di avviare controlli accurati. Kayleigh Smith,dal canto suo ha spiegato di aver condiviso la sua esperienza per ricordare alle altre mamme di non dare nulla per scontato. E tantissime altre donne hanno commentato il suo post: “Questo è terribile, sarei infuriata”, ha scritto una di loro. “Spero che l’ago fosse pulito”, ha scritto un’altra persona.