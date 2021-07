La Scozia tifa Italia alla finale di Euro 2020. Roberto Mancini, raffigurato come Braveheart, compare sulla copertina del giornale “The National“. Ad accompagnare l’immagine il titolo: “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza”.

Scozia tifa Italia, Mancini diventa Braveheart

Un Roberto Mancini in versione Braveheart, con il look di Mel Gibson nel celebre film sull’eroe scozzese, e il volto pitturato di azzurro, compare sulla copertina del giornale indipendentista scozzese The National. Ad accompagnare l’immagine il titolo “Save us Roberto, you’re our… FINAL HOPE“, tradotto “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza”. Una ironica e chiara presa di posizione a favore della nostra Nazionale, in vista della finale di domani sera a Wembley, quando l’Italia sfiderà l’Inghilterra. Il giornale aggiunge: “Non possiamo sopportare altri 55 anni di esaltazione”, un chiaro riferimento, ironico, all’unica vittoria internazionale, nel mondiale del 1966, della Nazionale dei Tre Leoni.

Cos’è Braveheart per gli scozzesi

Il film di Mel Gibson del 1995, è ispirato al poema The Wallas e celebra le imprese di William Wallace passato poi alla storia come Braveheart. Wallace, nella Scozia di fine 1200, guidò un’insurrezione contro Edoardo I d’Inghilterra che in precedenza aveva imprigionato il re scozzese. A capo di 30 uomini riuscì a seminare il panico in Inghilterra, diventando “guardiano del regno”, e lottando per tutta la sua giovane vita per il suo Paese. Nel 1305, fu processato e giustiziato, diventando però per sempre un’icona scozzese. E la speranza di tantissimi scozzesi è che Mancini possa guidare al successo l’Italia contro l’Inghilterra in casa loro.