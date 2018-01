ROMA – Manuela Arcuri piace molto e basta scorrere le foto dell suo profilo Instagram per capire che i suoi fan sono davvero numerosi.

Nella foto postate qualche giorno fa per fare gli auguri di buon anno ai suoi fan è però accaduto qualcosa. L’attrice ha decisamente esagerato creando un effetto tipo bambola gonfiabile. I suoi fan glielo hanno fatto notare. uno di loro ha scritto che il social media manager “doveva essere ubriaco” per via delle feste, qualcun’altro le ha consigliato di rimuovere lo scatto.

Quello che è accaduto alla bella attrice è lo”sfrizionamento” di photoshop che consiste in un uso eccessivo del programma che consente di “truccare” le foto, aggiustando le linee e cancellando le rughe.