ROMA – Luigi Di Maio sbaglia il nome del presidente cinese e Mara Carfagna con una foto su Instagram lo prende in giro. Il vicepremier M5s infatti aveva sbagliato il nome di Xi Jiping, chiamandolo semplicemente “Ping”. Una gaffe che non era passata inosservata e la vice presidente della Camera prende la palla al balzo.

La Carfagna passando all’Equilino a Roma trova l’insegna di un parrucchiere cinese, Ping, e ne approfitta per farsi una foto con sguardo dubbioso e commentare ironicamente le gesta di Di Maio: “Ho ascoltato il discorso del presidente Ping…” Aveva ragione Luigi Di Maio, allora: Ping esiste davvero. Ma non è il Presidente della Cina. A quel punto poteva risparmiarsi il viaggio e venire qui all’Esquilino”.

Durante la visita del vicepremier M5s in Cina infatti per due volte Di Maio si è riferito a Xi Jinping come al “presidente Ping”. La Carfagna dunque lo consola: Ping esiste…ma non è chi pensa lui.