ROMA – La prima puntata, del 2019, di Domenica In era registrata. La conduttrice Mara Venier infatti, domenica 6 gennaio era ancora ai Caraibi a trascorrere un periodo di vacanza. E su Instagram, l’amatissima conduttrice di Rai Uno ha pubblicato alcuni scatti in cui appare sorridente e rilassata.

La Venier ha passato alcuni giorni sulle spiagge della Repubblica Dominicana insieme al compagno e al figlio, alla sua prima apparizione pubblica. In una foto, la 68enne è stata anche punzecchiata da qualche utente. Uno di loro, ad esempio ha commentato scrivendo “sembri una latteria”. Mara però non se l’è affatto presa e ironizzando ha risposto così a chi le chiedeva un saluto per l’Epifania: “Auguri da un’altra Befana”.

Se Mara Venier è stata apprezzata per le foto postate dai Caraibi, molti utenti non hanno gradito il fatto che Domenica In andasse in onda con una puntata registrata. A lamentarsi sui social network sono stati diversi fan del programma.

Le lamentele sono partite da Twitter, con commenti che non hanno nascosto la delusione. Commenti che hanno scatenato un dibattito in Rete, tra chi avrebbe voluto una puntata in diretta anche nel giorno dell’Epifania e chi invece ha sostenuto la Venier e gli autori del programma, sostenendo che anche chi lavora in televisione ha diritto a un giorno di vacanza.

Uno degli utenti sui social ha commentato: “Nella storia della tv, a volte, vari programmi solitamente in diretta sono stati registrati. Nulla di eccezionale o stravolgente! #domenicain regala sempre puntate nuove e divertenti. Se non avete nulla da fare.. invece di proteste sterili… andate per saldi…”.