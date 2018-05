ROMA – “Tutto bene, amore mio… anche questa è fatta. Grazie al professor chiesa e al dottor Castellano… a tutti i medici e infermieri del San Raffaele…”. Così Mara Venier su Instagram, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] postando la foto della sua mano intrecciata a quella del marito vistosamente fasciato e col tubicino della flebo inserito.

La Venier non scrive nient’altro sui motivi del ricovero, ma sono in tanti a chiedere aggiornamenti sulla salute del marito, ed è lo stesso Nicola Carraro a spiegare cosa è successo: “Tutto bene. Ho fatto un leggero ritocchino alla carotide. In alto i cuori, sempre!”.