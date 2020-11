Maradona, selfie col cadavere nella bara. Dipendenti pompe funebri postano foto e vengono licenziati.

Non hanno resistito a farsi un selfie col cadavere di Maradona nella bara. Poi, non contenti, hanno postato le foto sui social network. Loro, i dipendenti dell’agenzia di pompe funebri, sono stati poi licenziati.

Le foto, infatti, hanno fatto il giro del mondo. La smania di condividere il selfie col famoso non ha risparmiato neppure il morto. I timori della famiglia di Maradona si sono rivelati fondati (anche se temevano che a compiere un gesto simile potesse essere qualcuno di quelli in coda alla camera ardente).

Dipendenti pompe funebri, selfie col cadavere di Maradona

Hanno provocato grossa indignazione in Argentina e nel resto del mondo quelle due foto. Immagini che ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo di Diego Armando Maradona. Le foto sono state scattate poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada.

Uno dei titolari dell’impresa funebre ha detto a La Nacion di essere estraneo all’episodio. Ha spiegato che i tre addetti non sono dipendenti della ditta, ma esterni incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia funebre.

La spiegazione del titolare delle pompe funebri

Secondo la ricostruzione, i tre (ritratti con incerti sorrisi e con il pollice alzato a pochi centimetri dalla testa del Maradona) hanno approfittato di un momento in cui sono rimasti soli con la salma.

“Abbiamo preparato il corpo in tre di noi, quattro fratelli, che gestiamo l’impresa assieme a nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti in cui sono rimasti soli”.

Uno dei tre è stato licenziato, caccia agli altri due

L’impresa ha cercato di rintracciare i tre, che si sono però resi irreperibili spegnendo i telefoni e non facendosi trovare in casa. Non si sa come abbiano introdotto i cellulari nella stanza dove si preparava il corpo di Maradona, poiché per tassativa disposizione della famiglia era stato imposto a chiunque di lasciare il telefonino all’ingresso, persino ai poliziotti.

La ditta di pompe funebri ha detto di provare “vergogna” per questo episodio. Uno dei tre del selfie è stato licenziato, mentre gli altri due sono ancora in fase di identificazione. (Fonte La Nacion e Agi).