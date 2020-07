Marquez pubblica la radiografia del suo braccio: 12 viti e una placca FOTO

Marquez pubblica la radiografia del suo braccio.

Marc Marquez ha pubblicato su Instagram la radiografia del suo arto prima e dopo l’intervento per la frattura dell’omero.

Nell’immagini si vedono 12 viti e una placca.

Placca e viti necessarie per ridurre la frattura riportata nella caduta del GP di Spagna, a Jerez, del 19 luglio:

“Buongiorno – scrive Marquez su Instagram – Inizio la settimana con nuova energia, ma prima voglio condividere con voi alcuni scatti relativi alla settimana che è appena passata”.

Operato due giorni dopo l’incidente, Marquez ha provato a scendere in pista ma il dolore lo ha fermato:

“Non sentivo più il braccio ed era pericoloso”.

“A volte le cose non vanno come ci si aspetta – aveva detto Marquez dopo l’incidente – ma la cosa più importante è alzarsi e andare avanti. Spero che vi siate divertiti con la rimonta!

Vi prometto che tornerò il prima possibile con più forza”.

E ora? Quali sono i piani di Marquez? Quando rientrerà?

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Adesso i piani dell’iridato in carica sono di prepararsi al meglio ed effettuare una riabilitazione approfondita per tornare in azione nel GP della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del mondiale 2020, in programma domenica 9 agosto sulla pista di Brno”. (Fonti: Instagram, Ansa, La Gazzetta dello Sport).