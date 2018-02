ROMA – L’x calciatore della Roma, Marco Del Vecchio, ha perso la pazienza e ha postato una serie di messaggi su Instagram per dire la sua su Dance Dance Dance, il reality trasmesso su Fox e Tv8. Il motivo? Del Vecchio è stato eliminato dal programma e non l’ha presa affatto bene: “Bluff bluff bluff”, “Vi do una notizia: la gente non è stupida”, “amicizie, simpatie e vicini di casa”, “Siete una barzelletta”. Sono questi alcuni dei post pubblicati dall’ex attaccante.

La giuria del programma formata da Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Deborah Lettieri e Daniel Ezalow, ha ribattuto spiegando a Del Vecchio che la sua esibizione non è stata all’altezza “per mancanza di sensualità”.

Dopo che l’ex calciatore si è scatenato ,in molti gli hanno raccomandato di mantenere la calma. Altri invece, in un certo senso, lo hanno criticato dicendogli “non ti arrabbiavi così nemmeno quando giocavi a calcio”. Altri infine lo hanno appoggiato, dicendogli di stare dalla sua parte.