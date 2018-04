ROMA – Molti colleghi di Marco Garofalo, il ballerino e coreografo morto all’età di 61 anni dopo aver combattuto per molto tempo contro un brutto male, hanno scelto di affidare ai social l’ultimo saluto a quest’uomo che nel 2009 Maria De Filippi scelse come professore di danza per Amici.

A ricordarlo è Luciano Cannito che ha partecipato ad Amici ricoprendo lo stesso ruolo. Su Twitte, Cannito lo ricorda scrivendo: ” Sembravi burbero, ma eri l’uomo più buono del mondo. Generoso, schietto e sincero. Un abbraccio e le condoglianze più sentite alla splendida famiglia di Marco Garofalo”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Eri uno dei più talentuosi. Quanti balletti abbiamo realizzato insieme…quanto sudore, quanti sogni condivisi… Riposa in Pace Marco”, scrive invece Lorella Cuccarini, che ha lavorato diverse volte al suo fianco. Oltre a loro, fra i tanti tweet arrivati ci sono i saluti affettuosi sono arrivati dalla danzatrice e coreografa Carolyn Smith e da Ivan Zazzaroni che lo ricorda come un grande appassionato di calcio.