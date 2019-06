ROMA – Marco Verratti ha perso la testa per Jessica, una nuova ragazza, ed ha deciso di lasciare Laura, la sua compagna storica con cui è stato 10 anni e da cui è diventato padre per la seconda volta un anno e mezzo fa.

Si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine che risale a sei mesi fa: il giocatore del Psg ha conosciuto Jessica nel ristorante in cui lavorava come cameriera. Ora la coppia sta trascorrendo un periodo di vacanza alle Baleari: a fotografarli in spiaggia mentre si abbracciano è il settimanale “Chi”.

Marco ha lasciato Laura in autunno: i due vivono ora in case separate, con lei che ha deciso di rimanere a vivere a Parigi con i figli. Jessica sogna di fare la modella; per il momento si vive questo amore travolgente sbocciato in maniera inaspettata.

