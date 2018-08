MESSINA – L’ex ministro Maria Elena Boschi si rilassa alle isole Eolie dopo essere salita a bordo della nave Diciotti al non lontano porto di Catania. Posta un ampio reportage fotografico su Instagram, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con abbondanza di foto che la ritraggono in bikini.

“Lo spettacolo unico delle isole Eolie, Salina, Panarea. Impossibile non restare incantati dalla bellezza del nostro Paese dall’Alto Adige fino alla Sicilia! Qualche giorno con il mio fratellino (si fa per dire) in uno dei mari più belli al mondo. @pier_francesco_boschi #sicilia #eolie #salina #panarea #fratello #vacanze #mare #estate”, ha scritto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Nelle foto, per lo più, si vedono lei e il fratello, ma anche qualche scorcio delle isole siciliane. Boschi sta trascorrendo gli ultimi giorni di ferie alle Eolie in compagnia del fratello Pier Francesco e si mostra

in gran forma: abbronzata con un bikini colorato e in short e camicia con occhiali da sole insieme al fratello che la accompagna spesso anche in occasione di cene ed eventi ufficiali, come, l’anno scorso, alla prima della Scala o sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.