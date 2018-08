ROMA – Per Maria Elena Boschi bikini in vacanza e un messaggino per Matteo Renzi. L’ex ministro del Pd, oggi deputata semplice di Bolzano e star su Instagram, pubblica le classiche foto in famiglia pre-ferragostane, dal mare della sua Toscana. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dettaglio: accanto alle coccole con la nipotina, la Boschi si ritaglia il tempo per un libro dal titolo suggestivo, Non si abbandona mai la battaglia. Lettere di un Navy Seal a un commilitone sull’arte della resilienza.

Secondo quanto riportato da Libero, il tomo “bellico” di Eric Greitens sembra perfetto per indicare la stretta via a Renzi e alla sua più stretta collaboratrice.

Pochi giorni fa la ex sottosegretaria si era mostrata in un raro bikini su Instagram, con una story, direttamente da Trani, dove aveva trascorso un weekend di relax. La Boschi infatti, aveva assistito, sabato sera, 4 agosto, al concerto di Sting e Shaggy in piazza Duomo a Trani. “Serata di grande musica al concerto di Sting nella cornice unica di Trani – ha scritto la Boschi – Ma in quale altro posto del mondo hanno questa fortuna?”.