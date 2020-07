Maria Elena Boschi in barca a Ischia. La foto postata su Instagram, è stata subito cancellata. Luciano Nobili spiega che “su di lei ci sono sempre polemiche se**iste”. Maria Elena Boschi in barca ad Ischia con alcuni amici e con Luciano Nobili e Gennaro Migliore di Italia Viva. A pubblicare lo scatto è il giornalista Lorenzo Crea. La foto pubblicata su Facebook, è però misteriosamente sparita dopo qualche ora. Nello scatto Maria Elena Boschi indossa un bikini rosso.

Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, difende la foto in barca a Ischia dopo che sui social sono comparsi numerosi insulti nei confronti dell’ex ministra.

Al Corriere della Sera racconta:

“Sì , la nostra foto, ce l’ho presente. E allora? Certe polemiche, sempre quando c’è di mezzo Maria Elena Boschi, mi fanno tristezza”.

“Segnalo il doppiopesismo delle reazioni: va in barca Di Maio, va in barca Grillo, e nessuno dice niente. Questo Paese deve avere un problema di se**ismo con le donne belle e brave…”.

La foto è stata pubblicata su Facebook da uno dei partecipanti alla gita, il giornalista Lorenzo Crea, direttore di Retenews24 e di Gt Channel.

Critiche alla Boschi e ai colleghi

Le critiche sono arrivate soprattutto per la mancanza di mascherine e per la scelta della barca.

Nobili spiega: “Ora ditemi che c’è di male se Giosi Ferrandino (ex sindaco di Ischia e oggi europarlamentare del Pd) sabato scorso ci ha offerto di fare una gita in barca…”

“Il problema forse è lo yacht? Cioè vogliamo ammazzare definitivamente la nautica italiana, dopo il lockdown?”

“Sinceramente non capisco: io la barca non me la posso permettere, ma se potessi me la comprerei perché dietro uno scafo c’è il lavoro di tanta gente, c’è un pezzo di economia italiana da sostenere”.

E sulle mascherine:

“La Boschi, Migliore e io portiamo sempre la mascherina nei luoghi pubblici, potete verificarlo facilmente”.

“Eppoi abbiamo già superato dei test sierologici, insomma non siamo imprudenti, ci difendiamo dal Covid”.

“Ricordo inoltre che in Campania, dunque anche a Ischia, non c’è l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. E sulla barca, poi, eravamo tutti colleghi o congiunti” (fonte: Huffigton Post, Corriere della Sera).