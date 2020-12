Maria Elena Boschi, confrontando una foto scattata recentemente con un’altra scattata qualche tempo fa si noterebbe un naso differente.

A scriverlo è un lettore di Dagospia: il sito di gossp pubblica una foto a confronto. Quindi, l’esponente di Italia Viva non si sarebbe ritoccata soltanto le labbra ma sarebbe andata oltre.

Maria Elena Boschi dalla Gruber: la polemica sulla mascherina

Rittocchino o no, della Boschi si parla in queste ore per la sua recentemente apparizione ad Otto e Mezzo con Lilli Gruber.

Tra la conduttrice e l’ex ministra è andato in scena un andato in onda un botta e risposta dopo la pubblicazione di alcune foto in cui la Boschi appare insieme al suo compagno Giulio Berruti.

Nelle immagini la Boschi non indossa la mascherina. Dimenticanza che è stata fatta notare insistentemente dalla Gruber.

Giulio Berruti difende la Boschi: “Siamo congiunti”

A parlare della vicenda della mascherina è anche Giulio Berruti. L’attore è insieme alla Boschi nelle foto incriminate.

Su Instagram, Berruti ha scritto: “Cara Lilli, il Dpcm dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia”.

“Un tuo ammiratore”. A corredo, un testo che spiega in che circostanze sia obbligatorio indossare la mascherina (fonte: Dagospia, Libero Quotidiano).