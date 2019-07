Maria Elena Boschi in vacanza sfoggia un bikini fucsia FOTO

ROMA – Maria Elena Boschi, in compagna delle amiche di sempre, ha trascorso il weekend in Toscana. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché la Boschi ha documentato la vacanza postando diverse foto sul suo profilo Instagram. Foto in cui la deputata del Partito Democratico sfoggia un bikini fucsia.

“Con le amiche – scrive la Boschi – un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana”. Il fisico della Boschi, stando ai commenti dei fan, è approvato. Con lode.

La Boschi sembra, in effetti, in gran forma. A far da sfondo nelle foto le splendide spiagge toscane. Sicuramente un po’ di riposo farà bene alla deputata in vista di un autunno che si preannuncia caldo. Anzi: bollente.

D’altronde, solo qualche settimana fa, Maria Elena Boschi era stata molto dura con i suoi:

“Chi ci guida deve avere il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo, non sempre si possono accontentare tutti. Non ci scommetto un euro che Salvini voglia il voto anticipato… comunque il Pd deve essere pronto perché converrebbe al paese. Conviene anche al partito? Noi abbiamo sempre anteposto l’interesse dei cittadini”.

Parole che ora, dalle spiagge della Toscana, devono risuonare lontane. Lontanissime. Almeno fino a settembre. Forse.