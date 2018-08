ROMA – Maria Elena Boschi posta su Instagram le foto degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Roma per riprendere i lavori parlamentari. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ex ministro sta trascorrendo con il fratello Pier Francesco un periodo di relax alle isole Eolie.

“Lo spettacolo unico delle isole Eolie, Salina, Panarea. Impossibile non restare incantati dalla bellezza del nostro Paese dall’Alto Adige fino alla Sicilia! Qualche giorno con il mio fratellino (si fa per dire) in uno dei mari più belli al mondo” scrive la Boschi.