Maria Monsè posa provocante insieme alla figlia ma i follower non apprezzano la foto che la showgirl posta sui social.

Con indosso un costume decisamente sexy che fa intravedere il seno e gran parte del lato B, Maria Monsè si mostra così abbracciata alla figlia Perla Maria, 14 anni, in una jacuzzi. Audace, forse troppo, come fanno notare molti follower che su Instagram la criticano aspramente. Anche il fatto che la figlia indossi lo stesso modello di costume non è piaciuto agli internauti che hanno trovato troppo sexy per un’adolescente.

Maria Monsè criticata per la foto sexy con la figlia

Ed ecco che sul profilo Instagram di Maria Monsè sono arrivati tanti attacchi durissimi. “Che volgarità. Poi con una minore. Bha, non c’è mai fine al peggio”, “No dai, anche la bambina nooo…Mondo perso”, “Non si può vedere una bambina esposta in questo modo, è inammissibile”, “Una persona sana di fronte a una cosa del genere può solo indignarsi”. Ma non è finita qui.

Maria Monsè è stata costretta a leggere altri commenti simili: “Veramente volgare e completamente fuori luogo! Ma davvero non ci pensi quando pubblichi queste foto? La tua fama di notorietà non conosce proprio limiti, assurdo”, “Ma è una bambina”.