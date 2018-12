ROMA – Maria Monsè, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sui social pubblica una foto in versione… “Babbo Natale sexy”. Proprio lei che diceva che una madre non dovrebbe mai mostrarsi in certe pose ha scelto di pubblicare questo scatto scatenando l’ira dei fan che le hanno fatto notare la contraddizione. Ma la Monsè, sempre sui social, si è difesa dicendo che lo scatto lo ha voluto pubblicare proprio la figlia dodicenne:

“Non so se avete notato, ma per un periodo non ho più pubblicato foto così. Poi però, sono sincera, proprio mia figlia mi ha detto ‘Mamma, per Natale mi fai un regalo? Ti posso fare una foto di quelle che ti fanno prendere più like? Dai mamma, per favore, le altre foto non tirano tanto…’. A questo punto, ogni tanto la faccio contenta”.