ROMA – I fan di Marika Fruscio ricorderanno a lungo la festa della Befana. La showgirl ha infatti salutato l’Epifania con uno scatto che la ritrae interamente nuda, tranne per l’unico capo d’abbigliamento in tema con la giornata: un paio di calze. E per restare in tema, è la Fruscio a spiegare il messaggio nascosto nella sua foto su Instagram: “Voleva la calza… si è presa tutto il resto… la Befana”.

Recentemente Marika Fruscio si era resa protagonista di un botta e risposta calcistico con Fulvio Collovati nel corso della diretta tv su “CalcissimoTv “. L’ex calciatore stava parlando con un ospite della Juventus che era collegato dalla sua abitazione. Ad un certo punto Collovati, vedendo la bandiera della Juventus sopra al suo letto, gli ha chiesto: “Ma anche quando fai sess0 tieni quella bandiera lì dietro?”. Pronta la risposta dello juventino: “No, è un divano letto. Non dormo qui ma ci guardo le partite…”.

A questo punto anche Marika Fruscio, che era in studio, ha voluto partecipare alla conversazione con un’altra battuta spinta: “Quella bandiera me la fa prosciugare. Altro che eccitare, prosciugare del tutto…”.