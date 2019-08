ROMA – La moglie di Mario Adinolfi appare in una foto in bikini su Facebook. A pubblicare lo scatto di Silvia Pardolesi è stato lo stesso marito: “Comunicato stampa della presidenza nazionale del Popolo della Famiglia sulla attuale crisi di governo: Maria Elena Boschi nun te temiamo“.

Immediati i commenti sul fisico della consorte: “Hai sdoganato il p***o?” scrive qualcuno. A fargli eco un altro: “Ma ti sei rifatta?”. La replica ai commenti arriva dalla stessa Silvia che su Dagospia scrive: “Caro Dago, grazie per la pubblicazione di una gallery di mie fotografie collegata al dubbio che io mi sia rifatta le tette. Dispiace deludere: semplicemente sto allattando la nostra seconda figlia. Consiglio l’esperienza della maternità a tutte le insoddisfatte della propria misura”.

Lo scorso ottobre, Silvia Pardolesi era stata intervenuta a Rai Radio 2 durante la trasmissione “I Lunatici” ed aveva parlato del rapporto tra lei e il marito: “Io e Mario ci diamo dentro, la dimostrazione è che sto per partorire. Non sono arrivata vergine al matrimonio con lui, ho conosciuto Mario che ero già un po’ più grandina, e lui era stato già sposato”. Riguardo al loro matrimonio, la Pardolesi aveva aggiunto: “Io e lui ci siamo conosciuti grazie a me. Ho dovuto corteggiarlo un sacco di tempo prima di convincerlo ad incontrarci. Se l’è tirata, ha fatto il prezioso. E’ bene precisare che in una coppia cattolica il s***o non è un tabù, pensarlo è una cosa sbagliata. Anzi, le coppie cattoliche sono quelle che fanno più figli.

Fonte: Dagospia, Facebook