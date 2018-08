ROMA – Super Mario Balotelli arriva in Friuli e fa subito discutere con un parcheggio al quanto insolito. La sua Ferrari parcheggiata direttamente in spiaggia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il centravanti della nazionale ha infatti festeggiato il compleanno sull’Adriatico, a Lignano che ormai lo vede quasi come un ospite fisso, non facendo mancare la nota polemica. Niente di grave, per carità, ma la notizia c’è, visto la creatività con cui ha sistemato la sua vettura a Riviera, quasi sulla sabbia della spiaggia.

La Ferrari e una Audi R8 di altri amici di Balotelli hanno fatto il loro ingresso nello stabilimento balneare e si sono fermati davanti all’ufficio per le prenotazioni, sotto al bar. Una terza macchina, una Lamborghini nera, è stata lasciata invece poco distante.

C’è chi disapprova e si lamenta per questo trattamento di favore. Gli altri turisti invece non aspettano altro di poter essere immortalati con il centravanti della Nazionale che nella località alloggia all’hotel Falcone.