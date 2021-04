Mario Draghi, incidente a Roma: l’auto su cui viaggia tampona quella davanti, il premier scende e si scusa

Mario Draghi e l’incidente stradale a Roma. Il presidente del Consiglio è rimasto coinvolto in un leggero tamponamento. L’auto su cui era a bordo ha tamponato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Il fatto è avvenuto ieri, lunedì 19 aprile.

Mario Draghi e l’incidente: il premier scende dall’auto e si scusa

Il sito Welcome to Favelas ha pubblicato sui social una foto in cui si vede Draghi che sembra sincerarsi dell’accaduto dopo essere sceso dall’auto.

Una delle auto della scorta, una Volkswagen Passat, ha tamponato una Lancia Y. L’accaduto lo riporta sui social sempre Welcome to favelas: l’incidente è avvenuto intorno alle 9,15 di ieri mattina in viale Bruno Buozzi nella zona dei Parioli. Nel tamponamento è rimasta coinvolta anche una Bmw. Sul posto sono arrivati i vigili urbani del II Gruppo che hanno apurato che nessuno è rimasto ferito.

Draghi e il tamponamento: cosa si vede nella foto

Nella foto divulgata sui social si vede una delle persone coinvolte, in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, che allarga le braccia come se chiedesse al premier come sia stato possibile. La macchina del premier ha il cofano anteriore danneggiato e leggermente rialzato.