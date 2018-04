ROMA – Immagini abbastanza pulp quelle che rimbalzano dallo spogliatoio della Juventus e che mostrano le condizioni della gamba di Mario Mandzukic.

Un taglio sulla caviglia dopo l’intervento dell’interista Vecino, espulso proprio per il pestone assestato sulla gamba del croato che lo aveva anticipato in modo netto in un’azione offensiva.

Una partita, quella di San Siro, in cui è successo di tutto. Tre Var solo nel primo tempo, due autogol e alla fine la Juventus che in un minuti nel finale ribalta il risultato grazie a Higuain.