Marte, nuove FOTO: la fossa larga 180 metri con la sabbia dentro e il cratere Jezero che conteneva un lago

Marte non è osservato solo dal Perseverance sbarcato sul Pianeta Rosso nei giorni scorsi. Il pianeta è fotografato e ripreso anche dalla Mars Reconnaissance Orbiter, un satellite realizzato sempre della Nasa e in orbita dal 2006.

Ebbene, sulla superficie marziana è stata ora individuata una fossa profonda, che visivamente appare sotto forma di una “macchia nera” di circa 180 metri di diametro.

La fotocamera HiRise dell’orbiter ha ripreso il pavimento di questa fossa che, come ha spiegato il geofisico della Nasa Ross Beyer “sembra essere di sabbia liscia e digrada verso sud-est“.

Marte, la fossa di circa 180 metri di diametro

Secondo le ipotesi della Nasa, all’interno della fossa scoperta potrebbero esserci una rete di tunnel sotterranei lasciati da vecchi canali di lava. Si tratterebbe secondo questa ipotesi di una sorta di grandi tubi di lava cavernosi che, se grandi abbastanza, potrebbero ospitare intere basi planetarie per i futuri umani che colonizzeranno il pianeta e che non sarebbero in questo modo esposti al clima particolarmente ostile presente su Marte.

Già nel 2012, il Mars Reconnaissance Orbiter aveva scattato foto di sospette grotte larghe fino a 225 metri di diametro. L’Agenzia Spaziale Americana, a partire da quella data si è messa al lavoro per realizzare droni volanti che potrebbero essere utilizzati per mappare queste caverne in futuro.

Marte, il cratere Jezero che conteneva un lago

Sempre da Marte provengono delle foto scattate questa volta da Perseverance. Si tratta del cratere Jezero che, secondo gli scienziati, conteneva un lago circa 3,5 miliardi di anni fa.

La foto è realizzata unendo diverse istantanee scattate da Perseverance, per l’esattezza 142 scatti a 360 gradi, realizzati con telecamere ad alta definizione.