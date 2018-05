MOZZO (BERGAMO) – Potranno partecipare solo i parenti al funerale di Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, condannato in appello per l’omicidio di Yara Gambirasio. Lo ha spiegato don Giulio Albani, il parroco della chiesa di Mozzo (Bergamo) in cui si tengono le esequie, a cui ha avuto l’autorizzazione a partecipare lo stesso Bossetti che non è ancora giunto dal carcere di Bergamo dove è detenuto dal 16 giugno del 2014.

Massimo Bossetti è arrivato nella chiesa parrocchiale della Dorotina nel quartiere di Mozzo a Bergamo. La mamma Ester Arzuffi è scomparsa l’altro ieri all’età di 71 anni a causa di una malattia incurabile. Bossetti è giunto dal carcere di via Gleno a Bergamo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria. Gli agenti hanno adottato una serie di accorgimenti per sottrarlo all’attenzione di cameramen e fotografi all’entrata dalla chiesa.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz gratis: clicca qui

Alla cerimonia anche la moglie di Massimo Bossetti, Marita Comi, e la sorella del muratore condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, Laura Letizia. Secondo quanto riferito da una partecipante alle esequie, Bossetti, nella chiesa avrebbe brevemente “salutato la madre”. Il muratore condannato in appello per l’omicidio della 13enne di Brembate di Sopra ha quindi lasciato la chiesa di Mozzo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria mentre gli agenti hanno fatto un cordone per evitare che fosse fotografato

Marita Comi e Laura Letizia Bossetti hanno lasciato la chiesa evitando di parlare con i giornalisti. C’è stato anche qualche momento di tensione tra un’amico della famiglia e una troupe televisiva perché l’uomo, che ha usato anche parole minacciose, non voleva che si riprendesse l’uscita del feretro e dei presenti. Nei giorni scorsi la famiglia del muratore aveva cercato di non fare trapelare il luogo in cui si sarebbero celebrate le esequie. A seguire le prime foto diffuse dall’Ansa.