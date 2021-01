Blitz dice

Ibra e Lukaku: promettersi lungamente, ripetutamente e sguaiatamente di darsele. Atteggiamento violento, violentissimo e reiterato in campo. Fossero stati due giocatori normali sarebbero stati sbattuti fuori. Ibra per primo per evidente interpretazione della parte dello sfidante primo alla rissa. Lukaku dopo per manifesta partecipazione. Ma da arbitro e cronache…sudditanza psicologica.