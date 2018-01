ROMA – Il Ministero dell’Istruzione su Twitter ha confermato che alle 13 di oggi, mercoledì 31 gennaio, saranno rese note le materie della seconda prova della Maturità 2018. Come cercarle sul sito del Miur? Prima di tutto bisogna accedere alla sezione dedicata agli “Esami di Stato”. Questo il link: http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml. Poi cliccare su “Cerca le materie”. Al momento, non essendo note ancora le materie, il motore di ricerca mostra ancora quelle dello scorso anno scolastico. Come funziona il motore di ricerca interno del Miur? Una volta che saranno state pubblicate le materie della seconda prova bisognerà selezionare il percorso (quindi scegliere tra Liceo/Istituto Tecnico/Istituto Professionale) e poi scegliere l’indirizzo. Una volta selezionate le due voci, quando saranno rese note, vi usciranno in automatico le materie corrispondenti.

LE IPOTESI SULLE MATERIE DELLA SECONDA PROVA.

L’uscita del greco al Classico, nonostante la stragrande maggioranza preferirebbe avere a che fare con una versione di latino, sembra scontata. Molto meno scontata sembrerebbe l’uscita di matematica allo scientifico. Questo, infatti, dovrebbe essere l’anno di fisica per lo scientifico.

Il calendario dell’esame di Maturità 2018:

Prima prova : mercoledì 20 giugno 2018

: mercoledì 20 giugno 2018 Seconda prova : giovedì 21 giugno 2018

: giovedì 21 giugno 2018 Terza prova: lunedì 25 giugno 2018

lunedì 25 giugno 2018 La data di inizio degli orali, invece, varierà da scuola a scuola. È probabile che nella maggior parte dei casi i colloqui prendano il via la settimana successiva alle due prove scritte, quindi il 26 giugno 2018.

MATURITA’ 2018: LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA. SEGUI LA DIRETTA CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI.