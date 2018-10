ROMA – Una cover con slogan della Lega in bella vista per Matteo Salvini. Il vicepremier e ministro dell’Interno durante una conferenza stampa ha tirato fuori il suo smartphone e un particolare non è passato inosservato. Una cover decisamente autocelebrativa per il leader della Lega: “Io sto con Salvini”.

I fotografi di Palazzo Chigi durante la conferenza stampa di presentazione della manovra hanno immortalato il gesto in cui Salvini tira fuori il telefono e mostra così la cover nera con scritta bianca personalizzata. E Libero quotidiano ne approfitta per scherzare: “Se mai dovesse pederlo…non lascerebbe dubbi a chi lo ritrovasse”.