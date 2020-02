ROMA – “Matteo Salvini leader della sega”. Questo il refuso apparso sul Corriere della Sera di lunedì 17 febbraio. Chiaramente un errore di battitura come spesso può accadere, anche se, come fa maliziosamente notare Dagospia, la “L” e la “S” sulla tastiera del computer non sono per nulla vicine, anzi esattamente all’opposto.

Moltissime le segnalazioni pubblicate su Twitter dai lettori e da coloro che hanno trovato divertente il refuso. Alcuni ipotizzano un errore di battitura, ma altri chiariscono appunto che le due lettere non si trovano vicine sulla tastiera. Infine, c’è che ironizza e parla di “Umorismo involontario”. Lo stesso errore era presente anche sul lancio dell’Agenzia Ansa.

Anche il diretto interessato Salvini ha commentato l’errore: “Meglio così rispetto a certi insulti”, ha detto. (Fonte Dagospia).