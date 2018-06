ROMA – na foto tratta dal profilo Twitter di Matteo Salvini mostra il segretario leghista nel momento del giuramento [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “Emozionato e felice”, scrive Salvini. Prima di entrare al Quirinale, Salvini è stato calorosamente applaudito dalla folla di curiosi. Il leader della Lega si è fermato a salutarli da lontano e ha fatto loro il segno di ok.

ll giuramento del governo italiano è stata intanto breaking news sulle principali testate internazionali. Da Sky news, alla France Presse, alla tv all news tedesca Ntv, passando per l’americana Ap, hanno tutti trasmesso la notizia del giuramento. Mentre la Bbc e la Cnn hanno mandato in diretta le immagini da Roma.