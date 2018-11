ROMA – Matteo Salvini in smoking. Reduce dalla cena al Quirinale offerta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore delll’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si presenta in smoking per essere intervistato da Nicola Porro per Quarta Repubblica. Inevitabile uno scambio di battute, con il vicepremier che assicura che non lo indosserà “nei prossimi dieci anni. L’ho affittato, vi pare che nel mio armadio ci sia uno smoking?”.

Il vicepremier Matteo Salvini e Elisa Isoardi si sono anche ritrovati al tavolo insieme alla cena di gala di Alis, l’Associazione della logistica che terrà a Roma il suo congresso. Alla cena, durante la quale Isoardi presentava gli ospiti, è giunto inaspettato il vicepremier, che sarà ospite anche del congresso dell’Associazione. L’arrivo di Salvini ha ovviamente scatenato la curiosità dei presenti ed è stata la vera sorpresa della serata.

Isoardi e Salvini si sono seduti allo stesso tavolo e hanno riso e scherzato mentre molti dei presenti scattavano immagini e fotografie. Non era previsto al momento nessun intervento del vicepremier che è arrivato in smoking dopo aver partecipato alla cena al Quirinale in onore dell’emiro del Qatar.