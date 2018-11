CONSELVE – Chi è l’idolo di un bambino di 9 anni di Conselve (provincia di Padova)? Matteo Salvini. Il bambino in questione l’ha scritto in un tema a scuola. Tema che il ministro dell’Interno ha postato sui social con una foto.

Il bambino racconta con dovizia di particolari le emozioni che hanno accompagnato l’incontro col suo mito. La gioia per essere fatto passare prima in quanto bambino, la sorpresa di conoscere un uomo che, seppur così importante dal suo punto di vista, era anche “simpatico, gentile, saggio”. In una sola parola, “il migliore”.

Salvini, come detto, ha pubblicato una foto col tema in classe, scritto a mano dal suo piccolo fan, accompagnandolo con questa didascalia:

Ho ricevuto questo tema di un bimbo di 9 anni di Padova: “Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare. Il mio idolo”.

Che cosa può darmi più forza ed energia di questo?

Grazie Tancredi, l’emozione me l’hai regalata tu.