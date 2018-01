ROMA – Tra Juventus e Napoli prosegue la polemica. Le lamentele del tecnico degli azzurri Maurizio Sarri non aiutano a rasserenare il clima. E allora Tuttosport ci mette il carico. Sarri “piange” sul calendario che a suo dire favorirebbe la Vecchia Signora, ignorando “l’aiutino” sul gol di Mertens in fuorigioco contro l’Atalanta? Bene, ecco che il tecnico del miracolo azzurro per Tuttosport si trasforma in Bob Marley, il profeta del Reggae. Da No woman no cry a No Sarri no cry, con tanto di fotomontaggio a tutta pagina.