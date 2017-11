TORRES DEL PAINE – In Cile, una parte considerevole del ghiacciaio Gray, all’interno del Parco nazionale Torres del Paine, nel sud del Paese, si è staccata dalla sua sede, e sebbene fosse una situazione prevista dagli scienziati, le dimensioni della parte caduta sono molto più grandi del normale e i glaciologi stanno effettuando un attento monitoraggio. “La cosa singolare è che si tratta di una parte di dimensioni molto grandi, e richiama la nostra particolare attenzione”, ha sottolineato Ricardo Jana dell’Istituto Antartico Cileno (INACH).

Il glaciologo ha spiegato che il distacco è avvenuto in un settore chiamato “lingua est”, nella parte anteriore del ghiacciaio che in 12 anni ha perso 900 metri di superficie, a cui si aggiungono i 300 di questo fine settimana, senza alcuna certezza sulle ragioni.

Per Jana, il cambiamento climatico è uno dei fattori che stanno contribuendo al verificarsi di queste frane, ma la ricerca deve ancora essere approfondita per conoscere l’impatto delle diverse variabili climatiche, come la temperatura e le precipitazioni. “Nonostante il fatto che possa essere una minaccia”, l’avvenimento “è una vera opportunità per indagare, è un esperimento che sta accadendo in tempo reale e possiamo osservarlo”, ha detto il glaciologo dell’INACH.