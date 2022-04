Kylian Mbappé fa sognare i tifosi della Juventus. Sulla sua pagina Instagram, in una storia, è apparso il messaggio “Zebra soon”. Come sappiamo il simbolo della squadra guidata da Allegri è proprio l’animale a strisce bianconere.

Tifosi della Juventus sognano

I tifosi sognano per poi scoprire che in realtà si tratta di un annuncio pubblicitario che nulla ha a che vedere con il calciomercato. Quanto accaduto è però bastato per far esplodere i social, con molti che si erano illusi dell’arrivo in bianconero dell’attaccante francese classe 1998.

In scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain, Mbappé che lascerà a parametro zero dopo cinque anni in Francia, è nel mirino del Real Madrid già dallo scorso gennaio. A quanto pare guadagnerà 50 milioni a stagione.

Chi è Kylian Mbappé Kylian Mbappé è un vero fuoriclasse. Con 39 presenze complessive ha segnato 31 gol e 22 assisti. Già dall’anno scorso poteva trasferirsi al Real Madrid. Il club francese ha però rifiutato l’offerta nonostante sapesse di perderlo l’anno successivo a costo zero. Ed ora, sempre i ‘Blancos’ restano i favoriti. Nato a Bondy nella regione francese dell’Île-de-France, Kylian è cresciuto in una famiglia di sportivi originaria del Camerun e dell’Algeria. Suo padre Wilfried svolge il ruolo di dirigente nella squadra calcistica dell’AS Bondy. Sua madre Fayza è stata una professionista della pallamano. Anche il fratello del padre, Pierre, è dirigente sportivo del Sedan e suo fratello è l’ex calciatore Jirès Kembo Ekoko, adottato dal padre di Kylian in età adolescenziale. A livello di club ha vinto quattro campionati francesi (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20), due Coppe di Lega francesi (2017-18 e 2019-20), tre Coppe di Francia (2017-18, 2019-20 e 2020-21) e tre Supercoppe francesi (2018, 2019 e 2020).[1][2]