LONDRA – Sul numero di Chi in edicola mercoledì 6 dicembre le eccezionali immagini private di Meghan Markle, da quando era bambina fino ad oggi, e i racconti della sua ex amica del cuore Ninaky Priddy, che ha testimoniato l’ambizione della promessa sposa del principe Harry di entrare a far parte della famiglia reale britannica fin dall’adolescenza.

E allora ecco Meghan nel 1996, a 15 anni, con Ninaky che si fa fotografare per gioco in una gioielleria mentre indossa un prezioso anello di fidanzamento, di quelli che fanno sognare come quello che le ha regalato effettivamente Harry.

E poi Meghan e l’amica, lo stesso anno mentre posano per la foto di rito davanti a Buckingham Palace. E poi Meghan con la madre nel giorno del suo matrimonio con il produttore Trevor Engelson; a 5 anni mentre si esibisce nella scuola frequentata dai figli di celebrità; nel 1999 a 18 anni al ballo di fine anno della Immaculate Heart High School di Los Angeles; nel 2003 alla sua festa di laurea fra le braccia di un amico.

“È come se Meghan avesse sempre lavorato perché questo accadesse”, dice l’ex amica Ninaki, che conosce Meghan dall’età di due anni. “Ottiene esattamente quello che vuole e Harry si è innamorato della sua recita. Meghan è sempre stata affascinata dalla famiglia reale. Vuole essere la principessa Diana 2.0. Lei interpreterà il suo ruolo molto bene, ma il mio consiglio per Harry è di andarci con i piedi di piombo”.

Non è la sola visto che la sorellastra stava per scrivere un libro su di lei intitolato “La principessa arrampicatrice”. Ma critiche arrivano da ogni direzione per gli inizi di Meghan come attrice, anche se Harry potrebbe averla notata proprio nella serie “Suits”, dove appare in abiti succinti e scene osé, o sul matrimonio con il produttore Trevor Engelson dopo sei anni di fidanzamento che si è concluso dopo due anni, lo stesso vale per la storia con Cory Vitiello, lo chef che Meghan stava frequentando quando ha incontrato Harry. Per ora i sudditi britannici sono dalla sua parte, e questo è ciò che conta. A seguire le foto Chi rilanciate dall’Ansa.