LONDRA – Una foto che quasi tutti conservano nell’album di viaggi. Ma che per Meghan Markle appare straordinariamente profetica. Si tratta di uno scatto di 22 anni fa, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] quando Meghan ragazzina venne in vacanza in Europa come una turista qualsiasi.

Accovacciata su una ringhiera dinanzi a Buckingham Palace, Meghan Markle all’epoca 14enne, non poteva immaginare che un giorno avrebbe varcato quei cancelli come sposa del principe Harry. La foto, riapparsa sul web proprio nel giorno del royal wedding, rimbalza su Twitter a velocità esponenziale.

I commenti si sprecano. Il più eclatante: “Meghan non lo sapeva, ma era dal suo futuro marito”.