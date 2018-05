LONDRA – Il primo bacio da sposi tra il Principe Harry e Meghan Markle: i neo sposi sono usciti dalla cappella di St. George accompagnati dall’inno britannico, God Save the Queen. Prima di salire sulla carrozza carrozza Ascot Lindau [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] trainata da quattro cavalli grigi (Milford Haven, Storm, Plymouth e Tyrone) che li porterà per le strade di Windsor, i due innamorati si sono scambiati un bacio sulle scale della chiesa.

Il principe Harry e Meghan Markle sono saliti sulla carrozza ascot per il corteo nuziale dopo la celebrazione religiosa del loro matrimonio a Windsor. La loro uscita dalla cappella di St. George è stata accolta da grida di esultanza e di saluto della folla.

Le famiglie, con il principe Carlo accanto alla madre di lei, Doria Ragland, si erano intanto schierate sulla scalinata della chiesa per le foto e i saluti, al suono delle campane a festa.

Mentre la regina e il principe Filippo si sono allontanati sulla Rolls Royce ufficiale di palazzo sulle note dell’inno nazionale. L’atmosfera appare rilassata, i volti sorridenti e il sole continua a splendere.