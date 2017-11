LONDRA – Meghan Markle, la futura sposa di Harry, secondo la rete assomiglia a Pippa Middleton, la sorella di kate, la duchessa di Cambridge e moglie del futuro d’Inghilterra Williams. Della somiglianza se ne parla in queste ore e a molti torna alla mente quando, nel 2015, si parlò di un flirt tra i due che in realtà non c’è mai stato.

Sul web si è scatenata una vera e propria caccia alle somiglianze tra Meghan e Pippa. E la cosa non è sfuggita nemmeno ai gestori della pagina Instagram @pippamiddletonmatthews, che stanno pubblicando diverse foto che mettono in evidenza le similitudini, inserendoci in realtà anche Kate.

E pensare che Meghan Markle era stata tenuta a distanza dalle sorelle Middleton, che hanno preferito non invitarla alla cerimonia religiosa del matrimonio di Pippa adducendo la scusa “no ring no bring”, ovvero senza anello al dito non è ammessa nessuna partecipazione a cerimonie ufficiali. Adesso l’anello c’è e secondo gli esperti vale 200 mila sterline: quello di Pippa ne valeva altrettante. in questo caso come in altre, scrive il Corriere della Sera, le due sembrano state separate alla nascita. Continua il Corriere: