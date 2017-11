LONDRA – Meghan Markle, 36 anni, attrice americana divorziata e figlia di divorziati, sposerà il principe Harry di Galles, uno degli eredi al trono britannico, di tre anni più giovane di lei. Alla fine l’annuncio ufficiale è arrivato con un tweet diffuso dall’account della Famiglia Reale e di Kensington Palace, con tanto di felicitazioni dei signori Thomas Markle e Doria Ragland, genitori di Meghan, che hanno augurato “una vita di felicità” ai due.

La giovane coppia si è mostrata in pubblico nel parco di Kensington Palace per le foto di rito. Più che la tenerezza di William e Kate Middleton tra Harry e Meghan era evidente una forte complicità e attrazione.

Entrambi sorridenti, con gli occhi luminosi, lei più spigliata, abituata ai flash dei fotografi. All’anulare sinistro, un anello disegnato dallo stesso Harry: due brillanti appartenuti a Diana ai lati, e al centro un diamante originario del Botswana, Paese in cui la coppia ha più volte trovato rifugio dai paparazzi negli ultimi tempi.

Harry si è detto “elettrizzato e al settimo cielo”. “Siamo anche contenti che non piova”, ha aggiunto con un battuta, guardando verso l’alto in una tipica giornata uggiosa londinese. Mentre Meghan si è limitata a definire “molto romantico” il momento in cui lui si è dichiarato.

In abito blu e cravatta lui, in un avvolgente cappotto bianco lei, i due non si sono lasciati un attimo davanti a fotografi e giornalisti, e sono andati via abbracciati, come una coppia qualunque, innamorata forse più di molte.

(Foto Ansa)