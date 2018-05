LONDRA – Meghan Markle, neo duchessa di Sussex, ha da oggi 20 maggio il suo profilo sul sito www.royal.uk. Nella pagina si riporta una biografia dell’ex attrice americana a partire dalle nozze [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con il principe Harry.

Colpisce il grande risalto dato ad una frase pronunciata da Meghan in un discorso all’Onu nel 2015 in qualità di ambasciatrice per i diritti delle donne.

“Sono fiera di essere donna e femminista”, le parole della duchessa pubblicate a carattere cubitali sul sito dei reali. Ampio spazio anche al suo impegno sociale e alle sua attività di volontariato in diverse associazioni benefiche. In sordina invece la sua lunga carriera di attrice: 15 anni di professione liquidati in cinque righe.