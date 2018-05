LONDRA – La wedding planner Jessica Mulroney, amica intima di Meghan Markle, su Instagram ha postato le foto, datate 2016, in cui è in vacanza a Positano con la futura sposa di Harry [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]

in cui si vedono scatti in bikini e aperitivi al tramonto della costiera amalfitana. Le immagini rivelano la stretta amicizia tra l’ex attrice di Suits e la donna soprannonimata la Gwyneth Paltrow del Canada.

Jessica, che sarà presente alle prossime nozze il 19 maggio al Castello Windsor, è considerata la Royal Wedding planner non ufficiale, scrive il Daily Star. L’influenza sociale di Jessica è stata fondamentale nel viaggio di Meghan verso le luci della ribalta. Quando si è trasferita in Canada per interpretare Rachel Zane nella serie tv Suits, ha stretto amicizia con la Mulroney che l’ha introdotta nell’élite di Toronto.

Meghan è diventata amica intima di Sophie Gregoire Trudeau, moglie del premier canadese Justin Trudeau, che le ha dato consigli su come gestire la notorietà. Una fonte ha detto: “Jessica ha aiutato Meghan nell’abbigliamento e l’ha presentata alle persone giuste. Meghan adora Jessica, non solo come amica ma anche come persona il cui gusto e stile sono impeccabili”.

Jessica proviene da un ambiente estremamente ricco, la famiglia è proprietaria dell’impero canadese delle scarpe Brown. Ha realizzato un suo marchio nel mondo della moda, dopo aver frequentato un’esclusiva scuola femminile, avviando un’impresa che realizza lingerie di lusso.

La futura principessa e Jessica sarebbero legate anche dallo yoga, pilates e dall’amore per gli animali, e Meghan si descrive come “zietta Meg” per i figli di Jessica. Sembra che la wedding planner sia stata fortemente coinvolta nella scelta dell’abito da sposa di Meghan. Vive in Canada, ma si mantiene costantemente in stretto contatto con la futura sposa del principe Harry.