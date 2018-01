ROMA – Melania Trump pubblica su Instagram una foto alquanto curiosa. La first lady è a braccetto con un giovane ufficiale alto e bellissimo, che indossa l’alta uniforme. La foto viene pubblicata con la didascalia “è stato un anno pieno di momenti bellissimi” e secondo molti osservatori rafforzerebbe le voci secondo le quali la coppia presidenziale sarebbe scoppiata. I due dormivano in camere separate da tempo ma ora, dopo lo scandalo della pornostar che sarebbe stata pagata 130mila euro per tacere su un rapporto avuto col presidente americano, Melania abbia deciso di farsi da parte e di ignorare tutti gli eventi in cui dovrebbe accompagnare il marito.

E le voci sembrano confermate dai fatti. Il presidente americano Donald Trump è andato al World Economic Forum di Davos come da programma, ma con lui non c’era la first lady Melania. La moglie del tycoon ha cancellato la sua partecipazione al viaggio, secondo la Casa Bianca per “problemi logistici e di programmazione”.

Diversi media Usa, tuttavia, sottolineano che la first lady non appare in pubblico dal 12 gennaio, proprio dal giorno in cui il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta la notizia legata alla porno attrice Stormy Daniels.