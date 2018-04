HOUSTON – Grande folla a Houston per i funerali privati di Barbara Bush, moglie del presidente Usa George H.W. Bush e madre del presidente Usa George W. Bush, la più potente dinastia politica americana. Tra i 1500 ospiti della St Martin’s Episcopal Church di Houston, la più grande chiesa evangelista degli Stati Uniti, ci sono i Clinton e gli Obama.

Presente anche la first lady Melania, ma non Donald Trump, che ha annunciato la sua assenza “per evitare distrazioni per via del dispositivo di sicurezza e in segno di rispetto per la famiglia Bush e i suoi amici che vi prenderanno parte”. Il tycoon è stato un feroce avversario della famiglia Bush durante le elezioni del 2016. A tessere l’elogio funebre di Barbara Bush, morta all’età di 92 anni, saà il figlio Jeb, ex governatore della Florida che ha corso contro Trump per la Casa Bianca.

Alla cerimonia hanno partecipato tre ex presidenti: Bill Clinton, Barack Obama e ovviamente George W.Bush che sono entrati tutti insieme nella chiesa. Gli ex presidenti con le rispettive consorti si sono seduti seduti in prima fila gli uni accanto agli altri. Con loro anche la firsta lady attuale che, come mostra una immagine virale su Twitter, si è messa amabilmente a chiacchierare con Obama. Ai due, ad un certo punto scappa anche una risata.